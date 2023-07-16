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Новости 10:35

Петербург ожидает короткий визит жары

фото ЗакС политика Петербург ожидает короткий визит жары

В воскресенье, 16 июля, петербуржцы смогут порадоваться "классической" июльской жаре. О прогнозе погоды рассказал у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Ветер юго-западный 3—8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы", — поделился синоптик.

Над Петербургом в это время проходит гребень антициклона, что сделает погоду солнечной и сухой.

Днём температура воздуха достигнет +26°…+28° в городе и до +24°…+29° в Ленинградской области. 17 июля могут пройти кратковременные дожди, гроза, а столбики термометров поднимутся до +25°.

Фото: ЗАКС.Ру


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