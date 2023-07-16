Депутат Чаплин: Дачники, чьи пчёлы покусали соседей, могут предстать перед судом

Владелец дачной пасеки, чьи пчёлы проявили агрессивность в отношении соседей, может предстать перед судом. Действующее законодательство не запрещает разводить данных насекомых на своём участке, однако есть ограничения, касающиеся их агрессивных видов, поделился в разговоре с РИА Новости депутат Государственной думы Никита Чаплин.

В случае судебных разборок владельца пасеки могут обязать убрать её — если будет доказано, что именно его пчёлы покусали истца.

"Здесь можно смело опираться на статью 304 Гражданского кодекса РФ. Согласно документу, собственнику предоставляется защита от действий владельца соседнего земельного участка, поэтому суд вправе запретить ответчику совершать определенные действия", — привёл конкретику Чаплин.

Также пасечникам следует соблюдать ряд важных правил с тем, чтобы минимизировать возможные конфликты с соседями, добавил парламентарий. Так, пасеку необходимо оформить в районной ветстанции и получить санитарный паспорт.

Кроме того, согласно правилам ульи следует обустроить на расстоянии не менее 3 метров от соседских участков и на расстоянии 100 метров от учреждений или центральных дорог.

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