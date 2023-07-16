Расследованием субботней стрельбы в Кудрово займётся отдел особо важных дел

Субботней стрельбой в Кудрово будет заниматься отдел по расследованию особо важных дел. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале СКР.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления", — сообщается в публикации.

Конфликт произошёл в субботу, 15 июля, на перекрёстке Английской улицы и Европейского проспекта. В потасовке участвовали несколько водителей такси. На обозначенном участке улицы таксисты часто занимают в нарушение ПДД несколько полос дороги и конкурируют друг с другом. Во время стычки пострадали трое мужчин: одному из них попала пуля от травматического пистолета в глаз, второму в туловище, а третьего "зацепило" в шею.

Стрелка ищет полиция. Им оказался 30-летний Р., которого объявили в розыск.

Фото: ЗАКС.Ру