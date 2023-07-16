Путин — Зарубину о задачах СВО: Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены

Президент РФ Владимир Путин поговорил с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным о ходе военной спецоперации, проводимой с 24 февраля 2022 года на территории Украины. Беседу ретранслировали федеральные телеканалы.

Зарубин поинтересовался у Путина, как он оценивает перспективы российской армии с учётом контрнаступления ВСУ.

"Положительно. Войска наши ведут себя героически, на некоторых участках в наступления переходят, забирают наиболее выгодные позиции", — поделился Путин.

Президент отметил, что, по имеющейся у него информации, поставленные ВСУ задачи не "увенчались успехом".

В ответ на это Зарубин спросил у Путина, какие дальше поставлены задачи.

"Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены", — резюмировал президент РФ.

Напомним, контрнаступление ВСУ подтвердил в начале июня глава Минобороны Сергей Шойгу. Впоследствии Путин также подтвердил эти сведения.

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