Путин — Зарубину о задачах СВО: Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены

Президент РФ Владимир Путин поговорил с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным о ходе военной спецоперации, проводимой с 24 февраля 2022 года на территории Украины. Беседу ретранслировали федеральные телеканалы.
Зарубин поинтересовался у Путина, как он оценивает перспективы российской армии с учётом контрнаступления ВСУ.
"Положительно. Войска наши ведут себя героически, на некоторых участках в наступления переходят, забирают наиболее выгодные позиции", — поделился Путин.
Президент отметил, что, по имеющейся у него информации, поставленные ВСУ задачи не "увенчались успехом".
В ответ на это Зарубин спросил у Путина, какие дальше поставлены задачи.
"Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены", — резюмировал президент РФ.
Напомним, контрнаступление ВСУ подтвердил в начале июня глава Минобороны Сергей Шойгу. Впоследствии Путин также подтвердил эти сведения.