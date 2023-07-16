Петербургские силовики провели рейд по барам на улице Некрасова

На выходных петербургские правоохранители провели рейды по улице Некрасова; кроме того, силовики наведались в заведения, расположенные на улице Жуковского, передаёт "Бумага"*.

По сообщениям очевидцев, представители правоохранительных органов прогоняли с обозначенных улиц как посетителей баров, так и случайных прохожих.

"Всех просили покинуть улицу. При этом абсолютно не важно, выпивал ли человек в шумной компании или просто вышел покурить. Покинуть улицу должны были все", — поделился с "Бумагой"* один из очевидцев "силового шествия".

Каждого, кто предпринимал попытку противостоять действиям правоохранителей, отводили в автозаки.

На данный момент неизвестно, по какой причине силовики устроили "обход" именно по Некрасова и Жукова, однако ранее местные жители подавали жалобы на шум из-за посетителей заведений на данных улицах.

*Минюст внёс "Бумагу" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру