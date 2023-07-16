Студента, напавшего на муниципального депутата в центре Петербурга, поместили в СИЗО

Куйбышевский райсуд Петербурга изучил ходатайство следствия, запрашивавшего арест для местного жителя Джамбулата Хизирова, который проходит подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Как итог, молодого человека отправили в СИЗО, информирует объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Согласно материалам дела, 14 июля Хизиров выбежал на проезжую часть Невского проспекта и, заручившись поддержкой брата, напал на автовладельца, который, как пишет "Фонтанка", является депутатом одного из городских МО.

Не имея видимых на то причин, как сообщили в суде, Хизиров и его брат накинулись на пострадавшего и избили его. В инциденте был в том числе задействован некий предмет, похожий на оружие.

Хизиров и его брат просили более мягкую меру пресечения, так как, по его версии, родственнику подсудимого тоже досталось от рук муниципала. Подозреваемый просил назначить ему, как студенту, запрет определённых действий или выпустить под залог в 1 млн рублей.

Суд в итоге отправил Хизирова в СИЗО до 13 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру