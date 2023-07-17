Правительство поддержало законопроект о штрафах за выгул собак без намордника

Правительство России одобрило законопроект о штрафах за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, сообщили 17 июля "Известия" со ссылкой на текст проекта официального отзыва кабмина. Предполагается, что максимальная величина взыскания должна составить три тысячи рублей.

Инициатива предполагает внесение изменений в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях, касающуюся нарушений, посягающих на общественный порядок и безопасность. Речь идет о введении штрафов в размере от одной до трех тысяч рублей за выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка. Перечень таких пород был утвержден в 2019 году, к ним относятся в том числе акбаш, американский бандог и волко-собачьи гибриды.

Сейчас выгул собак регулируется на уровне региональных законов. Проект предусматривает введение ответственности на федеральном уровне.

"Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети", — рассказал изданию зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, инциденты происходят, когда собака "внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника".

Как уточнили "Известия" со ссылкой на данные Роспотребнадзора, ежегодно в России происходит около 450 тысяч инцидентов с нападениями собак на людей.

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