Минцифры приостановит до осени выдачу грантов в сфере IT

Минцифры приостановит до 1 сентября выдачу грантов в сфере IT, говорится в опубликованном 17 июля сообщении ведомства. Также министерство намерено оценить компетенции сотрудников основного оператора грантов.

"Минцифры до 1 сентября: приостановит выдачу новых грантов на новые разработки в сфере ИТ, проведет независимую оценку компетенций сотрудников РФРИТ (основного оператора грантов)", — уведомили в министерстве.

Также ведомство намерено провести аудит выданных в 2022-2023 годах грантов и отменить выполнение проектов в случае появления сомнений в их чистоте. Процессы принятия решений о выдаче грантов будут оптимизированы для исключения возможности влияния на них работников Минцифры, а также для обеспечения прозрачности и публичности всех этапов выполнения этих проектов.

Фото: ЗАКС.Ру