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Новости 12:49

СК организовал проверку из-за травмирования подростка на прогулочном теплоходе в Петербурге

фото ЗакС политика СК организовал проверку из-за травмирования подростка на прогулочном теплоходе в Петербурге

В Петербурге Следственный комитет выясняет обстоятельства травмирования подростка, ударившегося головой о Синий мост во время прогулки на теплоходе по рекам и каналам. Проверку проводит Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

"Днем 16 июля 2023 года несовершеннолетний, находясь на прогулочном теплоходе, во время прохода теплохода под Синим мостом в акватории р. Мойка г. Санкт-Петербург, встал со своего места на верхней палубе и ударился головой о мост", — рассказали о деталях происшествия в следственном управлении.

Подросток был госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Следователь проводит проверку с целью установить все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении ведомства.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ


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