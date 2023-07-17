СК организовал проверку из-за травмирования подростка на прогулочном теплоходе в Петербурге

В Петербурге Следственный комитет выясняет обстоятельства травмирования подростка, ударившегося головой о Синий мост во время прогулки на теплоходе по рекам и каналам. Проверку проводит Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

"Днем 16 июля 2023 года несовершеннолетний, находясь на прогулочном теплоходе, во время прохода теплохода под Синим мостом в акватории р. Мойка г. Санкт-Петербург, встал со своего места на верхней палубе и ударился головой о мост", — рассказали о деталях происшествия в следственном управлении.

Подросток был госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Следователь проводит проверку с целью установить все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении ведомства.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ