Из-за проведения саммита "Россия — Африка" будут перекрывать въезд в Шушары

Проведение саммита "Россия — Африка" в Петербурге внесет коррективы в движение по дорогам города. Движение транспорта местами будет запрещено до 30 июля, а в течение двух дней планируются перекрытия по утрам и вечерам въезда в поселок Шушары.

"27 и 28 июля 2023 года с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 въезд и выезд в поселок Шушары будет закрыт", — сообщили 17 июля в комитете по транспорту.

Вплоть до 30 июля будет запрещено движение транспорта по Стартовой улице между Быковской и Внуковской улицами. Также с 24 по 30 июля нельзя будет проехать по Домодедовской улице между улицей Пилотов и Внуковской улицей, а также по Внуковской улице от дома № 2 по Домодедовской улице. Также в период с 25 по 28 июля запретят проезд по Петербургскому шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта, а также по Усть-Славянскому шоссе и Сарицкой улице.

С 24 по 30 июля планируется сужение Дороги в аэропорт Пулково, а также Петербургского шоссе на пересечении с Соколиной улицей и Пулковского шоссе у дома № 53, корпус 2.

Также устанавливаются ограничения на остановку транспорта. В частности, с 25 по 28 июля будет запрещено останавливаться на Ленсоветовской дороге и в 1-м Бадаевском проезде, а 25 по 30 июля — на набережной Обводного канала от Измайловского проспекта до Митрофаньевского шоссе, на Измайловском проспекте и ряде иных улиц.

Фото: ЗАКС.Ру