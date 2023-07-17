Комитет Госдумы одобрил введение миллионных штрафов за неисполнение обязанностей владельцами соцсетей

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил 17 июля поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы до восьми миллионов рублей за неисполнение своих обязанностей владельцами социальных сетей. Поправка касается принятого в 2018 году в первом чтении законопроекта о штрафах до пяти миллионов рублей за отказ удалять незаконную информацию из соцсетей, уточнил ТАСС.

Инициатива предполагает введение в КоАП статьи 13.50, касающейся неисполнения владельцами соцсетей своих обязанностей. Законопроект предусматривает наказание для них за отсутствие ежегодных отчетов о результатах мониторинга соцсети и о рассмотрении обращений в связи с публикацией противоправной информации. Также наказание предполагается за неразмещение в соцсети правил пользования ею и отсутствие сообщений пользователям об изменении таких правил.

Максимальная величина штрафа для граждан составит 100 тысяч рублей, для должностных лиц — 400 тысяч рублей, а для юрлиц — один миллион рублей.

При этом за неисполнение мониторинга соцсети и удаления запрещенной информации предполагаются штрафы для физлиц в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 400 тысяч рублей, а для юрлиц — до четырех миллионов.

В случае повторного нарушения максимальная величина взысканий может увеличиться до 200 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до восьми миллионов рублей для юрлиц.

Фото: ЗАКС.Ру