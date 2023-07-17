ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:14

В Москве и Подмосковье вернулись в оборот пяти- и десятирублевые купюры

фото ЗакС политика В Москве и Подмосковье вернулись в оборот пяти- и десятирублевые купюры

Банкноты номиналом в пять и десять рублей снова появились в обороте, о чем пишет РИА "Новости" со ссылкой на Центробанк. Ими уже пользуются жители Москвы и Московской области.

"Они не печатались несколько лет, поэтому редко встречались", - пояснили в пресс-службе регулятора.

Ранее банкноты прекратили печатать, поскольку те были ходовыми и благодаря этому часто изнашивались. Заново их стали печатать в прошлом году. Для долговечности бумажные пятирублевки и десятирублевки теперь покрывают специальным защитным лаком.

Кроме того, Центробанк 17 июля сообщил, что в ближайшее время москвичи будут иметь дело с новой версией сторублевых купюр. Они будут иметь принципиально новый дизайн и обладать повышенным уровнем защиты.

фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама