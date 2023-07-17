В Москве и Подмосковье вернулись в оборот пяти- и десятирублевые купюры

Банкноты номиналом в пять и десять рублей снова появились в обороте, о чем пишет РИА "Новости" со ссылкой на Центробанк. Ими уже пользуются жители Москвы и Московской области.

"Они не печатались несколько лет, поэтому редко встречались", - пояснили в пресс-службе регулятора.

Ранее банкноты прекратили печатать, поскольку те были ходовыми и благодаря этому часто изнашивались. Заново их стали печатать в прошлом году. Для долговечности бумажные пятирублевки и десятирублевки теперь покрывают специальным защитным лаком.

Кроме того, Центробанк 17 июля сообщил, что в ближайшее время москвичи будут иметь дело с новой версией сторублевых купюр. Они будут иметь принципиально новый дизайн и обладать повышенным уровнем защиты.

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