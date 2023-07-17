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Новости 15:33

Еще на двух станциях петербургского метро могут ввести ограничения

фото ЗакС политика Еще на двух станциях петербургского метро могут ввести ограничения

Петербургский метрополитен объявил конкурс на ремонт эскалаторов. Работы хотят провести на двух соседних станциях оранжевой ветки: речь идет о станциях "Лиговский проспект" и "Площадь Александра Невского – 2". На соответствующую госзакупку обратил внимание  "Деловой Петербург". Максимальная цена разыгрываемого контракта, состоящего из двух лотов, составляет 115 млн рублей.

Конкурс проводится во второй раз: предыдущая попытка, предпринятая в мае, не дала результатов по причине неудовлетворительного содержания поданных заявок. Работы на "Лиговском проспекте" хотят провести с октября по декабрь нынешнего года, а на соседней станции — с апреля по июнь следующего. В пресс-службе подземки заверили, что ремонт эскалаторов не потребует полного закрытия станций.

"В утренний час пик вместо четырех дверей вестибюля могут быть открыты две", - рассказали журналистам.

На сегодняшний день полностью закрыты на вход и выход из-за капитального ремонта станции метро "Ладожская", "Чернышевская" и "Пионерская".

Фото: ЗАКС.Ру


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