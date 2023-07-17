Еще на двух станциях петербургского метро могут ввести ограничения

Петербургский метрополитен объявил конкурс на ремонт эскалаторов. Работы хотят провести на двух соседних станциях оранжевой ветки: речь идет о станциях "Лиговский проспект" и "Площадь Александра Невского – 2". На соответствующую госзакупку обратил внимание "Деловой Петербург". Максимальная цена разыгрываемого контракта, состоящего из двух лотов, составляет 115 млн рублей.

Конкурс проводится во второй раз: предыдущая попытка, предпринятая в мае, не дала результатов по причине неудовлетворительного содержания поданных заявок. Работы на "Лиговском проспекте" хотят провести с октября по декабрь нынешнего года, а на соседней станции — с апреля по июнь следующего. В пресс-службе подземки заверили, что ремонт эскалаторов не потребует полного закрытия станций.

"В утренний час пик вместо четырех дверей вестибюля могут быть открыты две", - рассказали журналистам.

На сегодняшний день полностью закрыты на вход и выход из-за капитального ремонта станции метро "Ладожская", "Чернышевская" и "Пионерская".

Фото: ЗАКС.Ру