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Новости 15:48

Вишневский хочет избавить от платы за обслуживание лифтов жителей первых этажей

фото ЗакС политика Вишневский хочет избавить от платы за обслуживание лифтов жителей первых этажей

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Анатолию Повелию по проблеме обслуживания лифтов в исторических районах города. Сделать это его побудили жалобы от граждан, которые в силу разных причин не пользуются лифтом, но обязаны платить за услугу. Такое положение вещей установилось в марте 2021 года.

Оно представляется депутату вопиющим еще и потому, что за последние пять лет обслуживание лифтов подорожало примерно на 40%. Вишневский считает нонсенсом то, что жильцы вынуждены регулярно оплачивать ненужную и неполученную услугу.

"Это именно тот случай, когда формально — верно, а по существу — издевательство", - написал политик в своем Telegram-канале.

От чиновников он хочет, чтобы те нашли юридический способ избавить жителей первых этажей и подъездов без лифтов от "лифтового взноса". Проблема, по его мнению, заслуживает законодательных изменений.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Повелий Анатолий Анатольевич 




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