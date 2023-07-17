Вишневский хочет избавить от платы за обслуживание лифтов жителей первых этажей

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Анатолию Повелию по проблеме обслуживания лифтов в исторических районах города. Сделать это его побудили жалобы от граждан, которые в силу разных причин не пользуются лифтом, но обязаны платить за услугу. Такое положение вещей установилось в марте 2021 года.

Оно представляется депутату вопиющим еще и потому, что за последние пять лет обслуживание лифтов подорожало примерно на 40%. Вишневский считает нонсенсом то, что жильцы вынуждены регулярно оплачивать ненужную и неполученную услугу.

"Это именно тот случай, когда формально — верно, а по существу — издевательство", - написал политик в своем Telegram-канале.

От чиновников он хочет, чтобы те нашли юридический способ избавить жителей первых этажей и подъездов без лифтов от "лифтового взноса". Проблема, по его мнению, заслуживает законодательных изменений.

Фото: ЗАКС.Ру