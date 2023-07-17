Ведерников хочет убрать из центра Пскова памятник Ленину

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников признался, что недоволен фактом нахождения в центре Пскова памятника революционеру Владимиру Ленину. Такую позицию чиновник выразил, отвечая на вопросы посетителей своей страницы "ВКонтакте".

По мнению главы региона, изваяние большевистского вождя имеет смысл перенести с площади Ленина в специально созданную для него зеленую зону.

"Но пока, как я понимаю, жители за Ленина. Давайте посмотрим на реакцию под этим комментарием. Может, запустим отдельную голосовалку", - гласит ответ Ведерникова.

Вместо памятника губернатор предпочел бы видеть на центральной площади Пскова фонтан.

Фото: kremlin.ru