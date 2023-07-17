Роспотребнадзор усилил меры безопасности из-за вспышки неизвестной болезни в Египте

Вспышка неизвестной болезни в Египте побудила Роспотребнадзор усилить меры санитарно-карантинного контроля за прибывающими из африканской страны, сообщает пресс-служба ведомства. Мониторить ситуацию чиновникам помогает, среди прочего, автоматизированная информационная система "Периметр".

Симптомы схожи с теми, что возникают при лихорадке денге. Предположительно, разносчиками заразы могут быть комары.

"Роспотребнадзор находится в контакте с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации о природе заболевания", - говорится в сообщении.

Россиян, посещающих Египет, просят пользоваться инсектицидами и носить одежду, по максимуму закрывающую тело. В помещениях соотечественников призывают устанавливать москитные сетки.

Пока ведомство не зафиксировало ни одного случая заражения россиян новой болезнью.

Фото: ЗАКС.Ру