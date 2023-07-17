В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

Надвигающиеся на Петербург дожди и грозы побудили городские власти объявить так называемый "желтый" уровень погодной опасности.

Особый режим будет действовать с 11 до 21 часов вторника.

Граждан призывают без необходимости не садиться за руль. Из-за высокого риска дорожных аварий осторожными советуют быть и пешеходам.

Главный городской синоптик Александр Колесов предупредил жителей в своем Telegram-канале, что кратковременных дождей на начавшейся неделе следует ожидать ежедневно. К середине недели он также прогнозирует усиление ветра.

Фото: ЗАКС.Ру