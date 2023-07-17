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Градозащитники добились взятия под охрану деревянных домов в Оредеже

фото ЗакС политика Градозащитники добились взятия под охрану деревянных домов в Оредеже

Активисты из движения "Живой город" сообщили, что чиновники в Ленобласти по их заявке поместили под государственную охрану ансамбль старинных деревянных домов в Оредеже. Соответствующее распоряжение профильный комитет выпустил еще весной.

Речь идет о трех жилых зданиях и отдельно стоящем погребе. Все перечисленные объекты относятся к Железнодорожной улице. Градозащитники обеспокоились их будущим после появления на фасадах щитов с информацией о расселении до осени 2025 года.

Активисты высоко оценивают архитектурные достоинства домов, называя сооружения выдающимися образцами дореволюционного деревянного зодчества.

фото: Живой город / Telegram


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