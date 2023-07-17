Беглов пообещал открыть более шестидесяти новых школ за полтора года

Губернатор Петербурга Александр Беглов в традиционном понедельничном эфире на "Радио России" подвел итоги прошедшей недели. Он подробно остановился на новых объектах социальной инфраструктуры. Так, к 1 сентября в городе должны будут ввести в эксплуатацию одиннадцать новых школ, а с сентября и до конца года их откроется еще шесть.

"По поручению президента к 2025 году введем еще более шестидесяти школ и свыше ста детских садов. Вкладывая сегодня силы и средства в подрастающее поколение, мы обеспечиваем будущее Петербурга и России. А молодежь у нас очень талантливая", - произнес чиновник.

В подтверждение своих слов Беглов упомянул три золотые и одну серебряную медали, которую петербургские школьники выиграли на завершившейся на прошлой неделе 64-й международной олимпиаде по математике. Из шести членов российской команды четверо представляли Петербург.

Фото: ЗАКС.Ру