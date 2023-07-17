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Новости 18:48

Напавший на полицейского петербуржец получил условный срок

фото ЗакС политика Напавший на полицейского петербуржец получил условный срок

Выборгский районный суд Петербурга приговорил к шести месяцам условного срока жителя города Александра Черненко, который в марте нынешнего года совершил нападение на сотрудника полиции. Дело рассматривалось по ч. 1 ст. 318 УК, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Весной фигуранта, находившегося в пьяном виде, задержали и доставили в отдел полиции. При составлении протокола о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) он продолжал ругаться матом. Правоохранителю он пригрозил убийством, после чего ударил оппонента лбом в лицо. Второй удар у дебошира уже не получился.

На суде Черненко, имеющий тяжелые заболевания и воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, признал вину и раскаялся. 

Фото: ЗАКС.Ру


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