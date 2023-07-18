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Новости 9:23

Путин распорядился усилить борьбу с дискриминацией по нацпризнаку в интернете

фото ЗакС политика Путин распорядился усилить борьбу с дискриминацией по нацпризнаку в интернете

Генпрокуратура и Роскомнадзор должны усилить борьбу с дискриминацией или унижением людей по национальному признаку в СМИ и интернете, согласно распоряжению президента Владимира Путина. Это следует из опубликованного на сайте Кремля списка поручений, отданных по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.

В соответствии с документом, Генпрокуратура и Роскомнадзор должны "принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием средств массовой информации и информационно­-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет"". Также от обоих ведомств требуется представить предложения касательно совершенствования правоприменительной практики в этом вопросе.

Ответственными за выполнение поручения указаны генпрокурор Игорь Краснов и глава РКН Андрей Липов. Доклад о проделанной работе они предоставить до 1 сентября.

Фото: kremlin.ru


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