Невский суд назначил штраф за удар в голову сотруднице полиции

Невский районный суд огласил приговор Константину Федорову по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщила 18 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. В качестве наказания гражданину назначили штраф.

Как установил суд, вечером 10 апреля Федоров в нетрезвом виде вступил в конфликт с сотрудницей полиции в помещении Ледового дворца. Последняя пыталась задержать его за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ).

"Имея умысел на применение насилия в отношении полицейского, <...> действуя умышленно, нанес один удар локтем в голову потерпевшей, чем причинил ей физическую боль", — описывает дальнейшие события судебная пресс-служба.

Федоров вину в нападении на полицейскую признал. Он не судим, женат, воспитывает ребенка, имеет положительные характеристики, а также "активно занимается благотворительной деятельностью". Суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру