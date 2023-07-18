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Новости 13:45

Генпрокуратура признала нежелательной в России американскую экологическую организацию

фото ЗакС политика Генпрокуратура признала нежелательной в России американскую экологическую организацию

Генеральная прокуратура 18 июля объявила о признании нежелательной американской неправительственной организации Wild Salmon Center (WSC)*. В надзорном ведомстве считают, что деятельность НПО направлена на противодействие экономическому росту России.

"Декларируемой целью организации является "сохранение тихоокеанского лосося". Фактически деятельность WSC* в Российской Федерации используется в качестве прикрытия при реализации проектов, направленных на сковывание экономического развития России", — говорится в сообщении ведомства.

В качестве примера подобной деятельности в прокуратуре упомянули инициативы организации по созданию на Дальнем Востоке особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Последнее могло негативно сказаться на рыбном промысле и стать причиной "блокировки газо- и нефтедобывающих отраслей на территории Сахалинской области в интересах иностранных неправительственных компаний и лиц", полагают в ведомстве.

Также WSC* припомнили инициативы по созданию аналогичных ООПТ в Хабаровском крае, а заодно и поддержку "Экологической вахты Сахалина"**, включенной в декабре 2022 года в реестр иностранных агентов. Всё это в совокупности свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела России и о возможности нанесения вреда экономике страны, утверждают в Генпрокуратуре.

*Генпрокуратура объявила Wild Salmon Center (WSC)* нежелательной организацией 

**Минюст внес "Экологическую вахту Сахалина" в единый реестр иноагентов

 

Фото: ЗАКС.Ру


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