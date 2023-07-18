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Муниципал 16:13

Депутаты МО "Дачное" передали псковским десантникам коптеры и противодроновые ружья

фото ЗакС политика Депутаты МО "Дачное" передали псковским десантникам коптеры и противодроновые ружья

Глава МО "Дачное" Вадим Сагалаев с депутатами-единороссами Анатолием Кулаковым и Игорем Заболотным 13 июля передали оборудование 76-й десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Псковской области. Груз предназначался для военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка, принимающих участие в специальной военной операции. 

Судя по фотографиям, опубликованным муниципалами, десантникам передали дизельные генераторы, квадрокоптеры DJI Mavic 3 и сопутствующие товары, а также пять блокираторов дронов "Гарпия" и другую технику. Например, монокуляры. 

Муниципалы отмечают, что десантные подразделения "полностью укомплектованы штатным оборудованием", но для своих целей им нужна техника, которая не входит в снабжение войск. 

"Именно такую технику и доставили в дивизию наши депутаты. Ведь десантники выполняют боевые задачи на самых ответственных участках СВО и такая спецтехника им просто необходима", - говорится в публикации МО "Дачное". 

Стоимость одних лишь антидроновых ружей может превышать 1 млн рублей. В сборах принимали участие петербургская Федерация самбо, представители бизнеса, активисты партии "Единая Россия" из Кировского района, а также сотрудники районной администрации и ее подведомственных учреждений, говорится в публикации МО "Дачное".  

Командир 234-го десантно-штурмового полка вручил Салагаеву благодарсвенное письмо. 

Константин Леньков / Фото МО «Дачное»


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Кулаков Анатолий Валерьевич
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Сагалаев Вадим Александрович
Упоминаемые персоны
Заболотный Игорь Николаевич 
Кулаков Анатолий Валерьевич 
Сагалаев Вадим Александрович 




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