Бывшая следователь МВД по особо важным делам получила 8,5 лет за взятку

Суд в Москве приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима бывшего следователя МВД по особо важным делам Светлану Фесинец. Как сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции, женщину признали виновной в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

Пять лет ей нельзя будет занимать должности в силовых структурах.

Суд установил, что вместе с коллегой Фесинец получила взятку в размере 2,5 млн рублей. Коррупционные деньги были заплачены за активизацию расследования уголовного дела, а именно за возобновление розыска украденного имущества.

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram