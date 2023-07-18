Карельские единороссы объявили сбор сушеной рыбы для участников СВО

Реготделение "Единой России" в Карелии организовало сбор вяленой и сушеной рыбы в республике для отправки участникам военной спецоперации. Акция под названием "Рыбка тысячи озер" стала ответом на просьбы самих бойцов, о чем сообщил спикер карельского Заксобрания Элиссан Шандалович.

"До 20 августа жители Карелии могут принести сушеную или вяленую рыбу в региональную общественную приемную "Единой России" в Петрозаводске или в местные общественные приемные в районах республики", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

От граждан ждут, чтобы принесенная рыба была качественно упакована. В зону боевых действий ее отвезет в конце августа агитбригада, регулярно посещающая участников СВО.

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