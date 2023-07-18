Градозащитники обратились в СК из-за сноса исторического здания за Обводным каналом

Активисты из петербургского движения "Живой город" пожаловались в Следственный комитет на снос исторического здания бывших "Казарм мастеровых и рабочих людей". Снесенное на минувших выходных кирпичное здание располагалось по адресу Заозерная улица, 1З. В произошедшем градозащитники винят компанию "Прайд". В ее действиях авторы заявления усматривают признаки преступления, подпадающего под ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

"Дореволюционное происхождение было очевидным даже совсем далекому от архитектуры человеку. "Необратимо аварийным" здание тоже явно не выглядело", - говорится в тексте обращения.

Градозащитники утверждают, что здание было построено в 1885 году, хотя Росреестр указывает годом постройки 1912-й. По словам активистов, демонтаж был произведен без разрешительных документов и в охранной зоне, где запрещен снос дореволюционных построек.

фото: Живой город / Telegram