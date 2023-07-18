На Владимира Квачкова составили протокол о дискредитации армии

На отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова составили протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом в своем Telegram-канале сообщил петербургский общественный деятель Савва Федосеев, представляющий движение "Общество.Будущее". По словам Федосеева, об административном деле ему рассказал лично 74-летний Квачков. Последнему теперь грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на адвоката Алексея Першина, на данный момент неизвестно, что именно стало причиной для составления протокола, из-за полученного с опозданием извещения от правоохранительных органов. Квачков направил в полицию телеграмму, чтобы ему предоставили возможность ознакомиться с материалами дела и дать объяснения.

"Поскольку ему только сегодня пришло уведомление о том, чтобы явиться в ОВД вчера, он этого сделать физически не может. Ждем время и место", - цитирует издание слова адвоката.

В 2013 году Квачков был осужден по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) и вышел на свободу спустя шесть лет.

фото: Комсомольская правда / YouTube (скриншот)