Из Петербурга в Архангельск увеличат число рейсов

С 24 июля авиакомпания "Космос" более чем вдвое увеличит число регулярных пассажирских рейсов из Петербурга в Архангельск. Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Вместо пяти раз их будут совершать одиннадцать раз в неделю.

"Период летних отпусков прошёл условный "экватор", но мы не перестаем работать над тем, чтобы во время реконструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту Архангельск жители области могли съездить и отдохнуть за пределами региона", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Два раза в день самолеты "Космоса" будут отправляться из Петербурга по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. На среду и воскресенье запланированы только утренние рейсы, на воскресенье - вечерние.

Вместе с тем, в конце месяца организовали дополнительные поезда из столицы Поморья в Петербург. Они отправятся 21, 24 и 31 июля.

Фото: ЗАКС.Ру