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В Петербурге задержали активистов, вышедших поддержать крымских татар

фото ЗакС политика В Петербурге задержали активистов, вышедших поддержать крымских татар

Возле станции метро "Горьковская" вечером 18 июля петербургские правоохранители задержали двоих пикетчиков, вставших с плакатами в поддержку крымских татар. Акцию в исполнении Татьяны Сичкаревой и Виталия Иоффе осветил городской портал MR7.

Подобных выступлений не проводилось в Петербурге с апреля прошлого года. Раньше ежемесячная акция носила название "Стратегия-18".

"Те, кто прежде — с 2016 года выходил на эти акции, многие из них сейчас в тюрьме, кто-то уехал из страны", - рассказал журналистам Иоффе.

До своего задержания оба активиста сумели простоять с плакатами дольше часа. По неподтвержденным данным, их увезли в отдел полиции №43.

фото: Елена Михина / MR7


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