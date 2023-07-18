В Петербурге задержали активистов, вышедших поддержать крымских татар

Возле станции метро "Горьковская" вечером 18 июля петербургские правоохранители задержали двоих пикетчиков, вставших с плакатами в поддержку крымских татар. Акцию в исполнении Татьяны Сичкаревой и Виталия Иоффе осветил городской портал MR7.

Подобных выступлений не проводилось в Петербурге с апреля прошлого года. Раньше ежемесячная акция носила название "Стратегия-18".

"Те, кто прежде — с 2016 года выходил на эти акции, многие из них сейчас в тюрьме, кто-то уехал из страны", - рассказал журналистам Иоффе.

До своего задержания оба активиста сумели простоять с плакатами дольше часа. По неподтвержденным данным, их увезли в отдел полиции №43.

фото: Елена Михина / MR7