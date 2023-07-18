Глава Минздрава осудил стремление женщин рожать только после получения "материальной базы"

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в стенах Государственной думы 18 июля, подверг критике популярную жизненную стратегию, которую избирают себе современные женщины. По его мнению, многие соотечественницы ставят проблему размножения на неправильное с хронологической точки зрения место.

"Сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением", - приводит фрагмент его речи РБК.

К описываемому явлению Мурашко относится как к "совершенно порочной практике". Из-за того, что рождение детей часто откладывают, появляются проблемы в виде бесплодия и невынашивания, считает министр. Более того, по его словам, из-за позднего первенца женщины не успевают благополучно родить третьего и четвертого ребенка.

фото: duma.gov.ru