В Колпино неизвестный устроил взрыв в отделении "Сбербанка"

Взрыв прогремел минувшей ночью в отделении "Сбербанка" на бульваре Трудящихся в Колпинском районе Петербурга, сообщил 19 июля Telegram-канал Baza. По информации издания, ЧП произошло приблизительно в половину третьего ночи.

Виновником происшествия назвали некоего гражданина, зашедшего в вестибюль банка с белым пакетом в руках. Пакет он поместил между стеной и банкоматом, после чего поджег его и удалился. В результате взрыва оказались повреждены окна и двери, также незначительно пострадал один из банкоматов.

Информацию о взрыве подтвердили в пресс-службе Северо-Западного банка "Сбербанка", сообщила "Фонтанка". "Совершена неудачная попытка взрыва устройства. Деньги не похищены. Пострадавших нет", — рассказали изданию в организации.

Офис банка временно закрыт, на месте работает следственно-оперативная группа, а вместе с ними и кинолог с собакой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту взрыва.

Фото: ЗАКС.Ру