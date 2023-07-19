В Госдуму внесли законопроект об обязательном страховании участвующих в СВО добровольцев

На рассмотрение Госдумы 19 июля поступил законопроект об обязательном страховании участников добровольческих формирований наравне с военнослужащими. Авторами инициативы выступили сенаторы и депутаты во главе с первым замглавы Совета Федерации Андреем Турчаком.

Как следует из пояснительной записки к документу, в ноябре 2022 года в закон "О статусе военнослужащих" были внесены изменения, направленные на предоставление государственного страхования добровольцам. В то же время механизм исполнения этой нормы не был установлен.

"Законопроектом предлагается установить основания, условия и порядок обязательного государственного личного страхования граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, аналогичные тем, которые действуют в настоящее время в отношении военнослужащих", — говорится в пояснительной записке.

Проект фиксирует в качестве страховых случаев гибель добровольца или же его смерть от раны или увечья в течение года после увольнения со службы, получение инвалидности (в том числе в течение года после увольнения), а также получение им ранений в ходе службы, а заодно и увольнение в связи с полученным вредом здоровью. Страховая выплата родным в случае гибели добровольца составит два миллиона рублей. За инвалидность положены выплаты в размере от 500 тысяч до полутора миллионов рублей, за тяжелые увечья — в размере 200 тысяч рублей, а за легкие увечья и увольнение со службы в связи с ранениями полагается выплата в размере 50 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру