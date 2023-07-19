Совфед одобрил закон о штрафах за игнорирование предписаний Минюста

Совет Федерации на заседании 19 июля одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся деятельности иноагентов, сообщил ТАСС. На прошлой неделе закон был принят Госдумой во втором и третьем чтении.

Поправки вносятся в статью 19.5 КоАП, касающуюся невыполнения в срок законных предписаний госорганов. Они касаются игнорирования предписаний Министерства юстиции в связи с законодательством об иноагентах. Максимальная сумма взыскания составит для физлиц 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч рублей, для юрлиц — 300 тысяч рублей. Протоколы о нарушениях смогут составлять сотрудники Минюста, а рассматривать их будут судьи.

Также Совфед проголосовал в среду за усиление контроля за иноагентами, в том числе за проведение Минюстом их внезапных проверок. В соответствии с поправками в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" ведомство наделяется правом следить за соблюдением законодательства об иноагентах. Оно также сможет проводить проверки как самих иноагентов, так и взаимодействующих с ними лиц.

Кроме того, инициатива обязывает госорганы, организации, должностных лиц и граждан учитывать в своей деятельности ограничения, связанные со статусом иностранного агента.

Фото: ЗАКС.Ру