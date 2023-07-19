В Петербурге суд взыскал с ГУДП "Центр" компенсацию за травму на гололеде

Куйбышевский районный суд рассмотрел иск прокурора к ГУДП "Центр", поданный в защиту пострадавшего при падении на льду Анатолия Янчукова. Как сообщили 19 июля в объединенной пресс-службе городских судов, с предприятия взыскали компенсацию в пользу пострадавшего, уполовинив перед этим требуемую сумму.

Как установил суд, 13 февраля Янчуков поскользнулся на тротуаре на набережной канала Грибоедова у дома № 19. В результате падения он получил травмы, с места его увезла в Мариинскую больницу карета скорой помощи. Согласно исковому заявлению, врачи диагностировали у него открытый вывих правового локтевого сустава с разрывом мягких тканей и суставной сумки.

В суде петербуржец рассказал, что в тот день сразу не заметил наледь и потому наступил на нее, следствием чего стало падение на землю. По его словам, боли в руке преследуют его до сих пор, из-за чего он вынужден обращаться к врачам. В подтверждение своих слов Янчуков привел фотографии с места происшествия с запечатленной на них наледью. Также в его пользу говорили медицинские документы и показания свидетелей.

В свою очередь ответчик не отрицал, что участок обслуживает ГУДП "Центр". При этом он указал на то, что 13 февраля там проводилась уборка, причем проверка качества работ не выявила нарушений. Суд указал, что доказательств выполнения работ ответчик не предоставил.

В своем иске прокурор настаивал на выплате Янчукову компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Суд сократил требуемую сумму вдвое и обязал ГУДП "Центр" выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру