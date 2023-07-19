Напавшему на сотрудника "Крестов" дали реальный срок за "дезорганизацию деятельности СИЗО"

Колпинский районный суд Петербурга приговорил к двум годам и восьми месяцам колонии строгого режима Мурада Нуриева за "дезорганизацию деятельности следственного изолятора" (ч. 2 ст. 321 УК). Как сообщает сайт прокуратуры, он совершил преступление, проходя обвиняемым по другому делу и находясь в "Крестах".

Установлено, что в декабре минувшего года фигурант отказался от ежедневной прогулки по двору изолятора. Для того чтобы задокументировать отказ, его повели в специальную комнату. По дороге Нуриев стал проявлять агрессию, материться и ударил сопровождавшего его представителя ФСИН.

Приговор пока не вступил в силу.

Фото: ЗАКС.Ру