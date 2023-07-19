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Новости 15:15

Напавшему на сотрудника "Крестов" дали реальный срок за "дезорганизацию деятельности СИЗО"

фото ЗакС политика Напавшему на сотрудника "Крестов" дали реальный срок за "дезорганизацию деятельности СИЗО"

Колпинский районный суд Петербурга приговорил к двум годам и восьми месяцам колонии строгого режима Мурада Нуриева за "дезорганизацию деятельности следственного изолятора" (ч. 2 ст. 321 УК). Как сообщает сайт прокуратуры, он совершил преступление, проходя обвиняемым по другому делу и находясь в "Крестах". 

Установлено, что в декабре минувшего года фигурант отказался от ежедневной прогулки по двору изолятора. Для того чтобы задокументировать отказ, его повели в специальную комнату. По дороге Нуриев стал проявлять агрессию, материться и ударил сопровождавшего его представителя ФСИН.

Приговор пока не вступил в силу.

Фото: ЗАКС.Ру


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