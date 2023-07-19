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Новости 15:55

Между Псковом и Минском запустили прямое авиасообщение

фото ЗакС политика Между Псковом и Минском запустили прямое авиасообщение

В среду, 19 июля, из Пскова в Минск отправился первый в истории прямой пассажирский авиарейс, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Nordwind. Полеты длительностью полтора часа будут совершаться по средам и субботам. Первый самолет оказался заполнен только наполовину.

"Что касается стоимости: от 2,5 тысячи рублей в зависимости от выбранного тарифа и времени рейса", - рассказала пресс-секретарь авиакомпании.

Новое международное направление обслуживают самолеты Embraer 190, вмещающие 110 пассажиров.

Фото: ЗАКС.Ру


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