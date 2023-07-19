Комитет по печати не увидел рекламы в плакате о службе по контракту

В комитете по печати и взаимодействию со СМИ считают, что баннеры на заборах с информацией о выплатах, положенных гражданам при заключении контракта с Министерством обороны, не являются рекламой. На такой плакат обратил внимание активный пользователь портала "Наш Санкт-Петербург".

В начале июля петербуржец Игорь заметил на заборе спортивной школы олимпийского резерва в Пушкине баннер с информацией о военной службе по контракту. На нем был изображен портрет военного на фоне Георгиевской ленты и напоминание о единовременной выплате в размере 500 тысяч рублей и денежном довольствии от 200 тысяч рублей, а также соцвыплатах для тех, кто подпишет контракт. Внизу баннера был контактный номер информационного пункта Пушкинского района. Пользователь Игорь усомнился в правильности такого способа размещения плаката и отправил жалобу на портал "Наш Санкт-Петербург".

Через три дня после публикации обращения, 13 июля, на портале был размещен ответ от имени заместителя председателя комитета Смольного по печати и взаимодействию со СМИ Ярослава Иванова. Чиновник заявил, что баннер ничего не рекламирует и каких-либо предписаний или разрешений комитет вынести не может. Иванов добавил, что указанный объект также не является вывеской.

"Размещенный на фасаде плакат не содержит сведения рекламного характера и, соответственно, положения ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе" на такие объекты не распространяются" - говорится в ответе.

скриншот портала "Наш Санкт-Петербург"

Напомним, комитет по печати в середине мая размещал закупку на проведение в интернете информационной кампании о социальных гарантиях и льготах, предоставляемых военнослужащим по контракту. В аукционной документации чиновники указали понятие социальной рекламы, ссылаясь на федеральный закон.

"Социальной рекламой является информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства", - говорилось в закупке.

Добавим, в комитете по печати используют другие макеты материалов о военной службе по контракту для информирования граждан.

фото с портала "Наш Санкт-Петербург"