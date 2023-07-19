Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева отправили под домашний арест

Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева, обвиняемого в совершении коррупционного преступления, передает "Фонтанка". Тем самым было удовлетворено ходатайство следствия. Предварительная мера будет действовать как минимум два месяца, до 17 сентября.

О задержании экс-чиновника стало известно в среду 19 июля. Дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) возбудили двумя днями ранее. Сумму ущерба силовики оценили примерно в 2,3 млрд рублей.

В 2013-2014 годах Лавленцев курировал в Смольном ЖКХ и благоустройство. Позже он возглавлял компании, занимавшиеся строительством "СКА Арены" в Московском районе.

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram