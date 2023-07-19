За год в Петербурге подскочила заболеваемость сальмонеллезом

Сотрудники петербургского управления Роспотребнадзора представили свежие данные, касающиеся заболеваемости граждан различными инфекциями по итогам первого полугодия 2023 года.

Наиболее заметна отрицательная динамика применительно к сальмонеллезу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя ведомства Ирину Катаеву. Чаще всего инфицирование происходит через мясо и яйца птиц.

"За шесть месяцев отмечаем прирост примерно на 11% относительно аналогичного периода 2022 года и среднемноголетних уровней заболеваемости", - рассказала она журналистам.

В свою очередь, случаев кишечной инфекции в городе насчитали примерно столько же, сколько и летом прошлого года: порядка 24 тысяч. Больше половины диагнозов от этого количества поставили детям.

Фото: ЗАКС.Ру