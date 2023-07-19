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Новости 19:30

В России стали дорожать телевизоры и колбаса

фото ЗакС политика В России стали дорожать телевизоры и колбаса

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке с 11 по 17 июля. Товары и услуги всех видов подорожали за отчетный период на 0,18% (неделю назад показатель составил 0,14%). С Нового года инфляция разогналась до 3,15%.

Наибольший рост розничной цены из продовольствия продемонстрировали капуста (+5,2%), бананы (+2,74%), яблоки (+2,3%), помидоры (+1,92%), сахар (+1,12%), полукопченая и вареная колбаса (+0,82%).

Наоборот, сильнее всего остального подешевели за последнюю неделю огурцы (-5,39%), лук (-4,28%), морковь (-1,82%), свекла (-1,09%), вермишель (-0,86%), гречка (-0,68%).

Из непродовольственных товаров прежде всего подорожали телевизоры (+1,43%), бензин (+0,52%), смартфоны (+0,48%), легковые иномарки (+0,42%), шампунь (+0,3%), туалетная бумага (+0,28%)

В годовом выражении инфляция составила 3,86%.

фото: pixabay


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