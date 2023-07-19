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Новости 19:50

Ударивший полицейского по лицу петербуржец получил условный срок

фото ЗакС политика Ударивший полицейского по лицу петербуржец получил условный срок

Невский районный суд Петербурга приговорил к полугоду условного срока Владимира Сека за нападение на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Положивший начало уголовному преследованию эпизод случился в одну из январских ночей на проспекте Обуховской Обороны. Находясь в нетрезвом состоянии, фигурант вступил в перепалку с сотрудником ГИБДД, который попытался пресечь его противоправные действия. Конфликт закончился рукоприкладством. Сек ударил полицейского по лицу, что впоследствии было расценено как повреждение, не причинившее вреда здоровью.

Петербуржец признал вину. Суд при вынесении решения учел, что он воспитывает маленького ребенка. 

Фото: ЗАКС.Ру


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