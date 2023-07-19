Автобусы до Кудрово обязали оборудовать техникой для безналичной оплаты проезда

Суд в Ленобласти занял сторону Роспотребнадзора в споре ведомства с компанией-перевозчиком "Никкос", которая обслуживает несколько маршрутов, связывающих регион с Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее жители неоднократно жаловались на невозможность оплатить проезд банковской картой на маршрутах №491, 492, 492А, 492В, 511, К-533, 534, 801 и 801А. Перечисленные маршруты соединяют город с Кудрово, поселком имени Морозова, Дубровкой, Павлово, Разметелево, Заневкой и Янино-1.

ООО "Никкос" обязали установить в автобусах оборудование, способное обеспечить возможность безналичного расчета.

Фото: ЗАКС.Ру