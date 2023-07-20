В России могут запустить "школу учителей" наравне с аналогичными для губернаторов и мэров

Президент Владимир Путин поддержал инициативу о создании в России так называемой "школы учителей" по аналогии со "школой губернаторов" и "школой мэров", передают 20 июля "Ведомости". Сама идея исходила от финалистки конкурса для педагогов "Флагманы образования" Кристины Копотиловой.

Свое предложение Копотилова высказала в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" (РСВ), проходившем при участии президента Владимира Путина. По ее мнению, в образовательной системе следует создать кадровый резерв для того, чтобы иметь возможность назначать участников на вакантные должности по всей России. Для этого нужно внедрить образовательную программу "по аналогии с губернаторской школой", полагает она.

"Мы убеждены, что такая программа сможет профессионально усилить будущих управленцев в образовании", — резюмировала Копотилова.

Идею поддержала вице-премьер Татьяна Голикова, которая сослалась при этом на нехватку кадров в сельских школах и школах, расположенных в населенных пунктах. По ее мнению, подобную программу можно было бы "заблаговременно отрабатывать с ребятами <...> и заранее профессионально ориентировать на то, где нам такие кадры необходимы".

В целом, по словам Голиковой, в России сейчас не хватает 22 тысяч педагогов для работы в школах, при этом правительство располагает подобной статистикой по регионам. Кабмин готов сформировать пул заявок для педагогических вузов и колледжей, при этом "Россия — страна возможностей" сможет помочь своими кадрами, выразила уверенность вице-премьер.

Присутствовавший на заседании Путин высказался в пользу формирования нового кадрового резерва.

В 2017 году в России была запущена "школа губернаторов" для подготовки управленческого резерва. В июне 2023 года стало известно о планах запуска аналогичной "школы мэров", призванной готовить кадры для местного самоуправления.

Фото: pixabay