Беглов предложил петербуржцам выбрать цвет для электробусов

Строительство парка электробусов с ночной зарядкой стартует на территории производственной зоны "Ржевка" в сентябре 2023 года, сообщил 20 июля губернатор Александр Беглов. В честь этого он предложил горожанам поучаствовать в выборе цвета для техники.

"Делаем ставку на увеличение числа электробусов. В следующем году в производственной зоне "Ржевка" откроем первый на Северо-Западе парк электробусов с ночной зарядкой. <... > Начнем строительство площадки уже в сентябре", — пообещал Беглов на своей странице во "ВКонтакте".

Парк будет рассчитан на приблизительно 400 электробусов. Транспорт будет следовать по маршрутам в Выборгском, Красногвардейском, Приморском и других районах города. Первые контракты на закупку техники Смольный рассчитывает заключить "в ближайшее время", следует из сообщения Беглова.

Губернатор предложил петербуржцам выбрать цвет для оформления электробусов. "Годом ранее мы с вами выбирали цвет для новых трамваев в ретро-стиле, которые будут работать в историческом центре Петербурга. Тогда вы выбрали уникальный экстерьер вагонов глубокого зеленого цвета", — написал он и пригласил горожан и в этот раз высказаться о своих колористических предпочтениях.

На выбор предлагаются "травяной" и "весенний зеленый" цвета, а также цвет "морской волны". Голосовать можно на странице губернатора.

В мае администрация Красногвардейского района уже сообщала о начале строительства парка для электробусов.

Фото: ЗАКС.Ру