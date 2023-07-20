ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:59

Члены ЦИК могут получить запрет на пользование техникой Apple

фото ЗакС политика Члены ЦИК могут получить запрет на пользование техникой Apple

Центральная избирательная комиссия может запретить своим членам и сотрудникам аппарата комиссии использование iPhone и IPad в служебных целях, сообщил 20 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦИК. Соответствующее распоряжение председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой сейчас готовится, сообщили агентству.

"На данный момент распоряжение председателя ЦИК России о запрете использования IPhone и IPad в служебных целях находится в стадии подготовки", — заявили в ЦИК.

При этом в мае 2023 года Памфилова рекомендовала членам ЦИК и сотрудникам аппарата воздержаться от использования iPhone по работе.

Ранее запрет на использование в служебных целях техники Apple был введен в Минпромторге, а также установлен для всех организаций Ростеха. О планах ввести с 1 августа аналогичный запрет в Министерстве спорта сообщило в четверг РИА "Новости".

Фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама