Комитет Госдумы одобрил повышение штрафов за неявку в военкомат

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к рассмотрению во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся взаимодействия граждан с военкоматами, сообщило 20 июля РИА "Новости".

Так, с трех тысяч до 50 тысяч рублей планируется увеличить штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. До 20 тысяч рублей увеличатся штрафы за несообщение в военкомат информации об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, а также о переезде на новое место пребывания без регистрации или же о выезде за границу на срок более полугода, а заодно и о неявке в военкомат в установленный законом срок.

До 25 тысяч рублей вырастут штрафы за уклонение от медосмотра или же за умышленную порчу или утрату документов воинского учета. Штрафы за неисполнение военно-транспортных обязанностей увеличатся до 25 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 400 тысяч рублей для организаций.

Также законопроект предполагает дополнение КоАП статьей 19.38 "Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации". Она предполагает введение наказания за неисполнение обязанностей по оповещению и явке подлежащих призыву по мобилизации граждан и за отказ от содействия этому. Для должностных лиц максимальная сумма штрафа составит 80 тысяч рублей, для юрлиц — полмиллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру