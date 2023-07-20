Прокуратура затребовала компенсацию пенсионерке, пережившей нападение собаки

Прокуратура Красногвардейского района обратилась в суд с иском к владельцу собаки, покусавшей 62-летнюю петербурженку. Как сообщили в надзорном ведомстве 20 июля, сумма требуемой от гражданина компенсации составила 500 тысяч рублей.

По информации прокуратуры, инцидент произошел утром 20 мая у дома 65 по Заневскому проспекту. Находившийся на улице без намордника американский стаффордширский терьер напал на пенсионерку, искусал ей правую руку, заставив пережить боль и испуг.

"После нападения хозяин стаффа не предложил отвезти пострадавшую в больницу, оттащил собаку и скрылся с места происшествия, но вскоре был установлен сотрудниками правоохранительных органов", — уточнили в ведомстве.

С учетом возраста и состояния здоровья потерпевшей районный прокурор подал иск о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда в размере полумиллиона рублей. Иск находится на рассмотрении суда.

Фото: ЗАКС.Ру