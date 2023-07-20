МВД: Уровень раскрываемости убийств и покушений на убийство достиг исторического максимума

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в стране достиг 99%. Это исторический максимум, сообщает пресс-служба министерства.

Рекордного показателя, по ее словам, удалось достичь даже несмотря на "существенный некомплект личного состава".

Показатель раскрываемости изнасилований и фактов умышленного причинения вреда здоровью превысил 90%.

В целом преступность по итогам первого полугодия снизилась на 2% по сравнению с данными прошлого лета, а материальный ущерб от всех преступлений снизился на 42,5%.

За год разбоев стало меньше на 11,7%, грабежей — на 25% и краж — на 17,6%.

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