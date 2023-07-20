Кандидата в столичные мундепы от "Яблока" отправили в спецприемник

Партия "Яблоко" сообщила о визите силовиков к своему стороннику Валерию Денисенко. Он собирается баллотироваться от партии в муниципальные депутаты в Новомосковском административном округе Москвы.

44-летнего политика задержали накануне, после посещения его квартиры. С чем был связан приход силовиков, "яблочникам" пока неизвестно.

Назначение административного ареста состоялось в тот же день, 19 июля. Денисенко вменили неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП) и присудили 13 суток спецприемника. "Яблоко" обещает помочь арестованному всем необходимым. Агитационные листовки Денисенко с его портретом содержат надпись "За мир и свободу".

Фото: ЗАКС.Ру